Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi
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Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi

Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Kongresi'nde Yüksel Yıldırım, yeniden göreve seçildi.

Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Kongresi'nde Yüksel Yıldırım, yeniden göreve seçildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen kongreye tek liste halinde giren Yıldırım, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulunda ise Savaş Boyar, Fuat Katırcı, Onur Bıyıklı, Vennas Akyol Haznedar, Kaya Aşçı, Zafer Erdoğan, Melis Kalkavan Erdoğan, Arzu Uslu, Ali Asal, Murat Alanyurt, Ender Gür ve Rıfat Yılmaz yer aldı.

Yıldırım, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Samsun'da sadece futbol değil, dernek bünyesinde 6 farklı branşta faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Bu dallarda başarı sağlamamız biraz zaman alacak. Herkes beni zengin görüyor. Ben Futbol AŞ için bir kuruş para istemiyorum. Derneğe sahip çıkılması gerektiğini söylüyorum. Kimse para vermiyor, Yüksel Yıldırım cebinden veriyor. Ver ver, nereye kadar? Bu işler böyle gitmez. Onun için sizden ricam kulübe, derneğe sahip çıkın. Yarın bugün ben burada olmayabilirim. Çok kötü bir Kovid-19 süreci geçirdim. Ölümden döndüm. Bu derneğin sahipsiz kalmaması gerekiyor. Benim gibi bir zengin gelmeyebilir ama bir cesur yürek gelir siz de bunu desteklemek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un Süper Lig'e yükselememesi nedeniyle üzüntü yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, gelecek sezon da şampiyonluğa oynayan genç bir takım kuracaklarını kaydetti.

Öte yandan genel kurulda eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ile Yıldırım arasında kısa bir tartışma yaşandı.

Kongreye AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı.

Samsunspor'da kulüp başkanlığına yeniden Yüksel Yıldırım seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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