Samsunspor'da hedef oyun kalitesini artırarak bulunduğu yeri korumak

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligde bulundukları yerin kendilerini Süper Lig'e taşıyacak konum olduğunu, bundan sonra oyun kalitesini artırarak yerlerini korumayı amaçladıklarını söyledi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın son haftalarda oyun kalitesinin arttığına işaret etti.

Samsunspor'un keyif veren bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Sağlam, "Aldığımız güzel sonuçlarla oyun kalitemiz biraz daha artacak, oyuncularımızın birbirine uyumu ile daha keyifli oyun ortaya çıkacak. Öncelikle amacımız ligde istediğimiz konuma gelebilmekti. Dolayısıyla şu an istediğimiz yerdeyiz. Ligde bulunduğumuz yer, bizi Süper Lig'e taşıyacak bir yer. Bundan sonraki amacımız hem mücadele gücümüzü yükseltmek hem oyun kalitesini artırmak hem de alacağımız sonuçlarla bulunduğumuz yeri korumak ve daha yukarıya çıkmak." dedi.

Sağlam, ligde 7-8 takımın Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En yakın rakibimiz olan İstanbulspor ile bu hafta karşılayacağız. İstanbulspor da kaliteli bir kadroya sahip. Dolayısıyla bu haftaki maçı kazanmak için ortaya nasıl mücadele koymamız, nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla paylaşıyoruz. Rakip analizlerimizi yapıyoruz. Güzel yaptığımız işleri daha iyi nasıl yapabiliriz, onun mücadelesi içindeyiz. Yaptığımız hataları da minimum seviyeye düşürmek, bu hataları gelecek maçlara taşımamak için oyuncularımızı uyarıyoruz. Bu haftaki maçın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama lig uzun bir maraton ve bu maçın da diğer maçlardan bir farkı yok. Yine 3 puanlık maç ama zorlu ve güçlü bir rakiple bu mücadeleyi vereceğiz. İnşallah oyuncularımız sorumluluk alacak, kendilerinden beklenen oyunu ortaya koyacak ve 3 puanı alıp hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Öte yandan Samsunspor, 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sağlam yönetiminde futbolcular, ısınma koşusu ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Yugurta Hamrun ile Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) ise takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün