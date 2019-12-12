Samsunspor'da hedef altyapıdan futbolcu yetiştirmek

12.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un Türk sporuna futbolcu yetiştirme özelliğini tekrar ortaya çıkartacaklarını söyledi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sportif anlamda başarıyı kovalarken diğer taraftan çok acil şekilde altyapıdan oyuncu çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Yılport Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı zaman kadrosunda altyapıdan 5-6 oyuncu bulunduğunu belirten Sağlam, "Bunu kendimize görev olarak görüyoruz. Zaten çalıştırdığımız bütün takımlarda Türk futboluna sunduğumuz altyapıdan yetişen oyuncuları görürsünüz. Samsun bir futbol şehridir. Altyapı potansiyeli de vardır." dedi.

Samsunspor'un geçmişinde hep futbolcu yetiştiren ve Türk futboluna yetenekli oyuncuları sunan bir takım görüntüsü bulunduğuna işaret eden Sağlam, "Bu yüzümüzü tekrar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda bir taraftan tesisiyle, stadıyla, futbol değerleriyle, kurumsal yapısıyla örnek bir kulüp olurken, diğer taraftan da futbolcu yetiştirme özelliğimizi tekrar ortaya çıkarmamız gerekecek." diye konuştu.

Sağlam, devre arasında bazı oyuncularla yollarını ayıracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Futbolda sadece yetenek maç kazandırmaz. Bunu Yeni Çorumspor maçında gördük. Futbolcularımızla yaptığımız toplantıda, bu maçı unutmalarını söyledik. Bundan sonraki süreçte eksiklikler, zemin, hakem gibi ne olursa olsun, problemlerin üstesinden gelip yolumuza sağlam adımlarla devam etme zorunluluğumuz var. Bunun için hızlı şekilde çalışıyoruz. Devre arasında özellikle kadro kalitesiyle alakalı takviye yapacağız. Bakış açımızı değiştireceğiz. İçeride dışarıda kiminle oynarsak oynayalım, kalitemizi sahaya yansıtırken bunu mücadele etmeden, savaşmadan, kavga etmeden futbol adına doğruları yapmadan ortaya koyamayacağımızı göz önünde bulunduracağız. Kazanmak için her şeyini sahaya yansıtan bir anlayışımız olacak."

Kaynak: AA