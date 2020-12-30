Ertuğrul Sağlam: "İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız"
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Ertuğrul Sağlam: "İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız"

30.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:28

SAMSUN (İHA) – Ara transfer döneminde kadrolarını yeni isimlerle güçlendireceklerini söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Son maçı da kazanarak ilk devreye nokta koymak istiyoruz.

SAMSUN (İHA) – Ara transfer döneminde kadrolarını yeni isimlerle güçlendireceklerini söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Son maçı da kazanarak ilk devreye nokta koymak istiyoruz. Bu moral ile 24 Ocak'ta başlayacak ikinci yarıya da yapacağımız takviyelerle aradaki dönemi en iyi şekilde geçirerek bizi Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayıp, ikinci yarıya başlamanın hazırlıklarını yapacağız" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ilk devrenin son maçı olan Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Tomane antrenmana katılmadı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam liderliğinde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Adanaspor maçını da kazanarak devreyi 33 puanda bitirmek istiyor. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bizi Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu yapıp, 2. yarı için çalışacağız"

Lige verilecek araya 3 puan kazanarak girmek istediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, "2020 yılının son karşılaşmasını güzel bir şekilde kayıpsız geçtik. Artık tüm motivasyonumuzu, konsantrasyonumuzu tam anlamıyla yoğunlaştırdığımız iş, 2021 yılının ilk karşılaşması olan Adanaspor maçını 3 puanla kazanmak. Son maçı da kazanarak ilk devreye nokta koymak istiyoruz. Bu moral ile 24 Ocak'ta başlayacak 2. yarıya da yapacağımız takviyeler ile aradaki dönemi en iyi şekilde geçirerek bizi Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayıp, 2. yarıya başlamanın hazırlıklarını yapacağız. Şu anda bizim için en önemli iş Adanaspor maçını kazanmak. Futbolcularla da konuşuyoruz. Onları bu maça motive etmeye çalışıyoruz. Karşılaşmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok ama paylaşıyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok" diye konuştu.

Takımın mevcut durumu hakkında da görüşlerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Geçen hafta sakatlarımızın dışında kart cezası bulunan oyuncularımız vardı. Bu hafta Ferhat Çulcuoğlu sarı kart cezalısı duruma düştü. Kerem Can Akyüz ve Vukan Savicevic'in ise kart cezası bitti. Nadir Çiftçi, bugün düz koşulara başladı. Yarın da tekrar sahadaki testlerini yapacağız. Hafta sonuna yetişme şansı var. Birkaç gün daha kendisini deneyeceğiz. Melih Okutan beğendiğimiz bir oyuncu. Transferiyle alakalı henüz bir gelişme yok. Birkaç Süper Lig takımlarının ilgilendiğini biliyoruz. Herhangi bir gelişme olduğunda kamuoyu nu bilgilendiririz." - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam: 'İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız'
Ertuğrul Sağlam: 'İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız'
Ertuğrul Sağlam: 'İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız'
Ertuğrul Sağlam: 'İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız'
Ertuğrul Sağlam: 'İkinci yarıdaki takviyeler ile Süper Lig'e taşıyacak organizasyonu tamamlayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlyas Gün

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