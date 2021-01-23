Samsunspor'da çevrim içi toplantı
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Samsunspor'da çevrim içi toplantı

23.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:42
Samsunspor'da çevrim içi toplantı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yönetim, teknik kadro ve futbolcular, ikinci yarı maçları öncesi çevrim içi düzenlenen toplantıya katıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yönetim, teknik kadro ve futbolcular, ikinci yarı maçları öncesi çevrim içi düzenlenen toplantıya katıldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım ile teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde video konferansta bir araya geldi.

Yarın yapacakları Altay maçı için takıma başarılar dileyen başkan Yıldırım, Samsunspor'un şampiyon olmasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin anısına manevi bir anlam taşıdığını söyledi.

Teknik direktör Sağlam ise yeni transferlerle güçlü bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Biz de elimizden geleni yaparak sahada savaşıp, şampiyonluk kupasını sezon sonunda kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Caner Arıcı da futbolcular olarak kendi aralarında şampiyonluk sözü verdiklerini, kupayı sezon sonunda Atatürk logolu arma ve Kovid-1p salgını sebebiyle hayatını kaybedenler için Samsun'a getireceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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