Samsunspor'da bir puan sevinci
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Samsunspor'da bir puan sevinci

02.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:32
Samsunspor'da bir puan sevinci

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Adana Demirspor deplasmanından 1 puan alarak Samsun'a dönmenin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, Adana Demirspor deplasmanından 1 puan alarak Samsun'a dönmenin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Aztopal, AA muhabirine, Adana Demirspor maçını kazanmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Adana Demirspor'un büyük maliyetlerle kurulan ve kadrosunda önemli oyuncuları barındıran bir takım olduğuna işaret eden Aztopal, "Dolayısı ile deplasmandan 1 puan alarak Samsun'a dönmek çok önemli ve çok değerli. Bu anlamda üzüntümüz var ama ligde en büyük rakibimiz olan bir takımdan sahasında puan almak da iyiydi." diye konuştu.

Samsunspor'un her hafta daha iyi oynadığını ifade eden Aztopal, şöyle devam etti:

"Özellikle yeni tip koronavirüs hastalığını yenen oyuncular birer birer takıma katılıyor. Ayrıca Kevin Boli, Tomane ve Muhsin Yıldırım gibi önemli oyuncularımız da sakat. Bu oyuncuların takıma katılmasıyla Samsunspor ivme kazanmaya devam edecektir. İvme kazandıkça seri galibiyetler gelecektir. Dolayısıyla hedefimize yürümeye devam edeceğiz."

Bu hafta kendi sahalarında oynayacakları Altınordu maçının ardından lige milli takım arası verileceğini hatırlatan Aztopal, "Tomane ve Kevin Boli, Altınordu maçına da yetişemiyor. Ama Kovid-19 hastalığını yenen ve psikolojik olarak hastalığı tamamen atlanan oyuncularımız takıma katkı vermeye başlıyor. Son Kovid-19 testinde hiçbir oyuncumuzda virüs tespit edilmedi. Bu bizim adımıza en sevindirici şeydir. Tüm oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte milli takım arasında futbolculara yeniden bir arada oynama alışkanlığı kazandıracağız. Tüm oyuncuların takıma katılmasıyla daha güçlü hale geleceğiz ve ideal 11'imiz ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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