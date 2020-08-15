Samsunspor'da bir pozitif vaka
Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da bir futbolcunun korona test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
15.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:28
Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'da bir futbolcunun korona test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" denildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA