Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

24.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:06
Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli maç arasında takıma 2 günlük izin verildiği hatırlatıldı.

İznini ailesi ile birlikte Samsun'da geçiren futbolcuda Kovid-19 semptomları görüldüğü ve yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde izolasyon ve tedavi sürecine başlanıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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