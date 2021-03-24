Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
24.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli maç arasında takıma 2 günlük izin verildiği hatırlatıldı.
İznini ailesi ile birlikte Samsun'da geçiren futbolcuda Kovid-19 semptomları görüldüğü ve yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.
Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde izolasyon ve tedavi sürecine başlanıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün