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Samsunspor'da 3 futbolcu korona oldu

Samsunspor'da 3 futbolcu korona oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da 3 futbolcunun korona virüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da 3 futbolcunun korona virüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

Zorlu İstanbulspor deplasmanına 6 eksikle giden Samsunspor'da Alen Melunovic, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Ismael Diomande sakatlıkları nedeniyle, Yunus Emre Çift kırmızı kart cezası ve Hasan Kılıç da ağrıları olduğu nedeniyle İstanbul'a götürülmemişti. Kırmızı-beyazlı takım 3 futbolcunun daha Kovid-19'a yakalanması sebebiyle kafileden çıkartıldığını söyledi.

Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak, "3 futbolcumuzda gözlemlenen semptomlar nedeniyle oyuncularımız tedbir amaçlı bugün oynanacak İstanbulspor maçının kadrosuna alınmamıştır" denildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte kafilede bulunmayan isimler ise şunlar:

Alen Melunovic, Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Yunus Emre Çift, Elhadj Bah, Eraldo Çinari ve Osman Çelik. - SAMSUN

Samsunspor'da 3 futbolcu korona oldu

Samsunspor'da 3 futbolcu korona oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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