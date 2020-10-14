Samsunspor'da 2 pozitif vaka
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Samsunspor'da 2 pozitif vaka

14.10.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:31
Samsunspor'da 2 pozitif vaka

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Veli Çetin ve Ange Plumain'in korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Veli Çetin ve Ange Plumain'in korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Basın mensupları ile bir araya gelen Ertuğrul Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Sağlam, "Veli Çetin ve Ange Plumain'de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İstanbul maçında oynayamayacaklar. Yarın bir test daha yapılacak" dedi.

Samsunspor'da daha önce de Nurullah Arslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Savicevic, Burak Çalık ve Gyasi de virüse yakalanmıştı.

Samsunspor ile İstanbulspor cumartesi günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - SAMSUN

Samsunspor'da 2 pozitif vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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