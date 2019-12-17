Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

17.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:43

SAMSUN (İHA) – Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Samsunspor – Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından her 2 takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.



Çaykur Rizespor'un 3-2 yendiği ilk maçın ardından rövanş karşılaşması Samsun'da yapıldı. 1-1 biten maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdiler.



Kartal: "istediğimizi aldık"



İlk maçın avantajını kullandıklarını dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Altyapıdan 5 oyuncuyu alarak 16 kişiyle Samsun'a geldik. 3-2'yi koruyup, buradan 1 veya 2 gol atarak turu geçmek için plan yapmıştık. İlk devre 2 takım adına da çok pozisyon olmadı. 2. yarı üzerimize geleceklerini biliyorduk. Daha düzenli durup, arkadaki boşlukları değerlendirip, gol atıp turu geçmek istiyorduk. Öyle de oldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra 1-2 tane net pozisyon yakaladık. 2'yi bulabilsek, maçı kopartabilirdik. Olmayınca rakibimiz de taraftar desteğiyle üstümüze geldi. Oyunun son bölümleri heyecanlı oldu. Samsunspor üstümüze geldi. Sonuçta istediğimizi aldık. Samsunspor'a da kendi liglerinde şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.



Sağlam: "Galip sayılır bu yolda mağlup"



Turu geçememelerine rağmen iyi futbol oynadıklarının altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise, "İlk maçta iyi oynamıştık. İyi oynayıp, turu geçecek skoru elde edip, tur atlamak istiyorduk. Maça çok iyi başladık. İlk yarı oyun kontrolü tamamen bizdeydi. 2. yarıya da iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. O arada çok gereksiz bir kırmızı kartla 1 kişi eksik kaldık. Kısa bir süre Rizespor kontrolü ele aldı. O ara golü de yedik. Oyuncularım yine de maçı bırakmadı. Turu geçmek için üst düzey bir mücadeleyi ortaya koydular. Golü bulduk, 3-4 tane de net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Rakibe müthiş bir baskı kurduk. Sonuç olarak elendik ama Anadolu'da bir laf vardır; 'Galip sayılır bu yolda mağlup.' Biz de öyle bir maç oynadık. Bir takım elenirken taraftarını ve bizleri ancak bu kadar memnun eder. Artık sadece lige odaklanacağız. Rakip takıma da başarılar dilerim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA