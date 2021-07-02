Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı

Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile anlaştığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile anlaştığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Osman Çelik ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Önlibero mevkisinde oynayan 29 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 27 maçta görev alarak, 1 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Taraftarlara müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Yeni sezonda statlara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Müge Anlı Ajda Pekkan
Spor Mustafa Er Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:51:54. #1.16#

title