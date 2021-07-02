Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Osman Çelik ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile anlaştığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile anlaştığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Osman Çelik ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Önlibero mevkisinde oynayan 29 yaşındaki oyuncu, geçen yıl 27 maçta görev alarak, 1 gol atmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün