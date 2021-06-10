Samsunspor, Brahim Darri ile prensipte anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün