Samsunspor, Brahim Darri ile prensipte anlaştı
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Samsunspor, Brahim Darri ile prensipte anlaştı

Samsunspor, Brahim Darri ile prensipte anlaştı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 10 maçta görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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