Samsunspor-Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Belpiliç Boluspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Oynanan oyundan gayet memnunum ama sonuç beni üzdü" dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, taktiksel olarak bekledikleri gibi bir maç olduğunu anlattı.

Maça iyi başladıklarını belirten Çapa, "Erken gol bulduk ama yediğimiz gol bize yakışmadı. İlk yarı oynadığımız oyun ve tempo gayet iyiydi. Rakip kanatlarda boşluk bıraktı ama biz bunları değerlendiremedik. İkinci devre 10 kişi kalana kadar iyi mücadele ettik ama 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez rakip iyi mücadele etti. Ama bizde net fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendiremedik. Oynanan oyundan gayet memnunum ama sonuç beni üzdü." dedi.

Kadronun yetersiz olduğunu ifade eden Çapa, "Kadro olarak belki çok oyuncu var gibi gözükse de stoper, forvet ve merkez orta sahada yeterli alternatifimiz yok. İsteğimiz değişiklikleri yapamadığımız için bu bölgelerde alternatif oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Beypiliç Boluspor cephesi

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise Samsun'a iddialı geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun'da kazanmak için geldik. Rakibimiz son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladı ve çok zor bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorduk. Taktiksel olarak ilk yarı topu rakibimize bırakıp geçiş oyunu oynayacaktık ama rakibimize topu biraz fazla verdik. Ancak beraberliği yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü ele geçirdik. İkinci yarı öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış oyun oynadık. Atmosferi yüksek bir maç oynadık, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de ama maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum."

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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