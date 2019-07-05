Samsunspor, Boluspor'dan Guido Koçer'i transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, Boluspor'dan Guido Koçer'i renklerine bağladı.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, takımı güçlendirmek adına üçüncü transferi yaptıklarını söyledi.

Boluspor'dan transfer ettikleri Guido Koçer'in uzun yıllardır Türkiye, ondan önce Almanya'da başarıyla kariyerini devam ettirdiğini aktaran Aztopal, "Sezon başında söylediğimiz nokta atışı transferlerimizden biri. Görüşmelerimiz olumlu neticelendi ve Samsunspor'da oynamaktan çok mutlu olacağını belirtti. Ailemize hem karakter hem de oyun kalitesi olarak çok değerli bir birey katmaktan son derece mutluyuz." dedi.

Guido Koçer ise kaybetmeye asla tahammülün olmadığını vurgulayarak, "Sahada tüm gücümü veriyorum. Samsunpor'un önemli hedefleri var. Zaten böyle büyük bir camianın yeri burası değil. Hep beraber benim de verebileceğimin en fazlasıyla bu kulübü üst liglere taşımak durumundayız. Bunun savaşını vermek için buradayım. Almanya'da dolu tribünlere karşı oynadım. Ben o taraftarın önünde keyifle oynuyordum fakat Türkiye'deki daha önceki takımlarımda bu taraftarı yakalayamadık. Samsun'daki taraftarlar çok fazla ve kalabalık şekilde maçları izliyor. Bu da beni motive edecek." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından deneyimli oyuncu, 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA