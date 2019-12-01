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Samsunspor başkanına meşaleli karşılama

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un bugün kendi sahasında oynayacağı Sarıyer maçını izlemek için Samsun'a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı taraftarlar, havalimanında meşalelerle karşıladı.

01.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:30
Samsunspor başkanına meşaleli karşılama

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport 'un bugün kendi sahasında oynayacağı maçını izlemek için Samsun'a gelen kulüp başkanı 'ı taraftarlar, havalimanında meşalelerle karşıladı.Yılport Samsunspor'un bugün Sarıyer ile oynayacağı maçı izlemek için İstanbul'dan Samsun'a gelen kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ı havalimanında, çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Havalimanından Nuri Asan Tesisleri'ne kadar araçla konvoy yapan taraftarlar, başkan Yüksel Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu. Yüksel Yıldırım ise Nuri Asan Tesisleri'nde taraftarları selamlayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.


- Samsun
Kaynak: DHA
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