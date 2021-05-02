Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım
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Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yanlış anlaşıldım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak, müsamaha gösterildiği, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım" dedi.

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak, müsamaha gösterildiği, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Adana Demirspor maçının ardından "'Bizim şampiyon olmamız istenmedi. Engellendi. Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. Polise 'Başka takımın taraftarları neden giriyor' dedim. 'Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor" açıklamasında bulunmuştu. 

Bu açıklamanın üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Yüksel Yıldırım, konunun yanlış anlaşıldığını ifade etti. Yıldırım paylaşımında, "Pandemi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsunspor'un hiçbir şekilde seyirci alamamasının şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 30 Nisan 2021 tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında, taraftarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve heyecanıyla, basın mensuplarının sorduğu 'Maçlarımıza neden rakip takımlar gibi seyirci alamıyoruz' sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları müsabakalarda İçişleri Bakanımızın adının kullanılarak, müsamaha gösterildiği, hatta Adana Demirspor Kulübü Başkanı'nın, İçişleri Bakanımızın manevi oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım" ifadelerini kullandı.'YAŞADIĞIMIZ MAĞDURİYETİ GÜNDEME GETİRDİM'

Alınan önlemlerin bazı illerde uygulanmadığını ifade eden Yıldırım, "Pandemi yasakları sürecinde seyirci konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun stadyumlara seyirci alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış olduğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli önlemlerin alınmamış olması, bizleri taraftarımız önünde zor duruma düşürmüştür. Benim amacım ve açıklamalarım, Samsun ilimizde kurallara uyulup da bazı illerde uyulmaması sonucu, yaşadığımız mağduriyeti gündeme getirmek için yapılmıştır. Bütün ömrü terörle mücadele içinde geçen, ülkemizin birlik ve beraberliği adına gecesini gündüzüne katan İçişleri Bakanımızın ve emniyet teşkilatımızın, yanlış anlaşılarak şahsım ve kulübüm üzerinden yıpratılmasına vesile olduğum için üzüntülerimi paylaşır, konuyu kamuoyunun takdirine sunarım" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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