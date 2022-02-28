Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor Başkanı Yıldırım: "Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yıldırım:

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakemleri eleştirerek, "Artık MHK'ye olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Türk futbolunun başı sağ olsun. Boşuna zaman ve para harcıyoruz.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakemleri eleştirerek, "Artık MHK'ye olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Türk futbolunun başı sağ olsun. Boşuna zaman ve para harcıyoruz. Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 2. devrede oynadığı 7. maçında ilk mağlubiyetini Ümraniyespor karşısında aldı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi tamamlayan kırmızı-beyazlılar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türk hakemlerine ateş püskürdü.

Yüksel Yıldırım, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, "Artık her maçımızda hakem komedisi seyretmekten utanıyorum. MHK'nin devamlı mazereti var. Bu nasıl bir adalet ve şeffaflık? Artık MHK'ye olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Türk futbolunun başı sağ olsun. Boşuna zaman ve para harcıyoruz. Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık

İhlas Haber Ajansı - Spor

Merkez Hakem Kurulu, Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title