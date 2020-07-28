Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar - Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Türk futbolun devrim yapmaya geldim" "Birçok oyuncu şu anda Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor" "Türkiye'de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var, ben 1 lira bile indirim istemedim" "Transfer...

- Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım:

"Türk futbolun devrim yapmaya geldim"

"Birçok oyuncu şu anda Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor"

"Türkiye'de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var, ben 1 lira bile indirim istemedim"

"Transfer yapmasak bile ligi 5'inci ile 10'uncu sıra arasında bitiririz"

SAMSUN - Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, iş adamlarının önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiğini ifade ederek, Türk futbolunda devrim yapmaya geldiğini söyledi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bazı yönetici ve idarecilerin de katıldığı toplantıda şampiyonluk ve gelecek sezon yapılanması hakkında bilgiler veren Yüksel Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolun devrim yapmaya geldim"

Süper Lig yolundaki ilk engeli geçtiklerini ifade eden Başkan Yüksel Yıldırım, "Samsun'da sonuna kadar gideceğim. Samsun'a sözler verdim. Cumhurbaşkanımıza sözler verdim. Bir sürü iş adamının önünde, 'Türk futbolunda devrim yapmaya geldim, örnek adam olmaya geldim' dedim. Böyle çok büyük konuşmama gerek yoktu ama söyledim. Bu sözleri de yerine getireceğim. Samsunspor'u 2. Lig bataklığından kurtardık. Adım adım ait olduğumuz yer olan Süper Lig'e gidiyoruz. Sivaslılar beni eleştiriyor. 'Sen kendi memleketine sahip çıkmıyorsun, Samsun'a sahip çıkıyorsun' diyorlar. Beni ne Sivas ne de Samsun seviyor. Ben Samsun'da büyüdüm. Sevmesinler ama biz hizmet edeceğiz" dedi.

"Birçok oyuncu şu anda Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor"

Önceden Samsunspor'a gelmeyen oyuncuların şimdi Samsunspor'a gelmek için haber gönderdiğini belirten Yüksel Yıldırım, "TFF 1. Lig'de misafiriz. 10 senedir Süper Lig'e çıkamadık. 8 sene 1. Lig'de, 2 sene de 2. Lig'de mücadele ettik. Süper Lig'e gitmek için sıçrama yapmak gerekiyordu. Sıçrama yapmadan önce eğilmek gerekir. Biz onu 2. Lig'de yaptık. Şimdi 1. Lig'de de bu sıçramayı yapacağız. İyi bir kadro kurup ligden çıkmak istiyoruz. Bu sene kuracağımız kadro Süper Lig'in iskeleti olacak. 2. Lig'de de 1. Lig'in iskeletini kurmuştuk. Kadromuzdaki 24 futbolcunun en az 14-15'i bu sene takımda kalacak. Bunun üzerine 5 yabancı ve yerli oyuncular transfer edeceğiz. Türkiye, Avrupa ve Latin Amerika karışık. Birçok oyuncu şu anda Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor. Artık biz seçici olmaya başladık. Transfer yapmak için transfer yapmıyoruz. Amacı ve hedefi olan bir takıma en iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var, ben 1 lira bile indirim istemedim"

Türkiye'de futbolcu alacakları konusunda borcu olmayan nadir kulüplerden biri olduklarının altını çizen Yıldırım, "Türkiye'de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var. Samsunspor ise şimdiye kadar garanti paraların hepsini ödedi. Oyuncuların bütün maaşları ödendi. Maç oynanmadı, maaşlarını ödedim. Bütün kulüpler yüzde 15 ile 30 arasında indirim istedi. Ben futbolculardan 1 lira dahil indirim istemedim. Çünkü onlar bana verdikleri sözü tuttular. 'Bu takımı şampiyon yapacağız' dediler ve yaptılar. Pandemi gelmiş, maçlar oynanmıyor, takım gelirleri düşmüş. Bu olabilir, iş kazası. Ama futbolcular görevini yaptı. O zaman ben onlara haklarını vermek zorundaydım. Kuruşuna kadar bütün alacakları ödendi" şeklinde konuştu.

"Transfer yapmasak bile ligi 5'inci ile 10'uncu sıra arasında bitiririz"

Transfer yapmamaları dahilinde bile iyi bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hiçbir transfer yapmasam, elimizdeki kadroyla 1. Lig'i 5'inci ile 10'uncu sıra arasında bitiririz. Bu kadar iddialı söylüyorum. Güzel bir kadromuz var. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu, rakibimiz olan 17 takımın önünde olmamız gerekiyor anlamına geliyor. O zaman onlardan daha iyi takım kurmamız gerekiyor. O nedenle bugün Türkiye'de kampta olan tek takım Samsunspor'dur. Ligler daha yeni bitiyor. Play-off finalleri oynanıyor. Bazı takımlar transfer yapıyor. Ağustos ayında da kamplar başlayacak. Biz, 20 Temmuz'da 1. etap kampına girdik. Bayramdan sonra 2. dönem kampına girip son 1 ay da Samsun'da yeni sezona hazırlanacağız. Bizim, liglere ara verilen dönemdeki eksikliğimizi kapamamız lazım. Bizim rakiplerimiz TFF 1. Lig'de 34 maç, play-off ve hazırlık dönemi geçirdiler. Biz onların çok gerisindeyiz. O arayı da bu hazırlık dönemleri ile kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım konuşmasında ayrıca; kaleye ve sağ beke transfer yapmayacaklarını, 1 stoper, bir 6 numara orta saha, 2 sol bek, 1'i yabancı 2 forvet, yabancı kanat oyuncuları ve gerekli bölgelere transfer yapacaklarını ifade etti. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de 4-3-3 dizilişi ile oynamayı planladıklarını dile getiren Yıldırım, transferde de bonservissiz oyunculara değil, kaliteli oyunculara yöneldiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA