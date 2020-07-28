HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, iş adamlarının önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiğini ifade ederek, Türk futbolunda devrim yapmaya geldiğini söylediSamsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar
28.07.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:50

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, iş adamlarının önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiğini ifade ederek, Türk futbolunda devrim yapmaya geldiğini söyledi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bazı yönetici ve idarecilerin de katıldığı toplantıda şampiyonluk ve gelecek sezon yapılanması hakkında bilgiler veren Yüksel Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolun devrim yapmaya geldim"

Süper Lig yolundaki ilk engeli geçtiklerini ifade eden Başkan Yüksel Yıldırım, "Samsun'da sonuna kadar gideceğim. Samsun'a sözler verdim. Cumhurbaşkanımıza sözler verdim. Bir sürü iş adamının önünde, 'Türk futbolunda devrim yapmaya geldim, örnek adam olmaya geldim' dedim. Böyle çok büyük konuşmama gerek yoktu ama söyledim. Bu sözleri de yerine getireceğim. Samsunspor'u 2. Lig bataklığından kurtardık. Adım adım ait olduğumuz yer olan Süper Lig'e gidiyoruz. Sivaslılar beni eleştiriyor. 'Sen kendi memleketine sahip çıkmıyorsun, Samsun'a sahip çıkıyorsun' diyorlar. Beni ne Sivas ne de Samsun seviyor. Ben Samsun'da büyüdüm. Sevmesinler ama biz hizmet edeceğiz" dedi.

"Birçok oyuncu şu anda Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor"

Önceden Samsunspor'a gelmeyen oyuncuların şimdi Samsunspor'a gelmek için haber gönderdiğini belirten Yüksel Yıldırım, "TFF 1. Lig'de misafiriz. 10 senedir Süper Lig'e çıkamadık. 8 sene 1. Lig'de, 2 sene de 2. Lig'de mücadele ettik. Süper Lig'e gitmek için sıçrama yapmak gerekiyordu. Sıçrama yapmadan önce eğilmek gerekir. Biz onu 2. Lig'de yaptık. Şimdi 1. Lig'de de bu sıçramayı yapacağız. İyi bir kadro kurup ligden çıkmak istiyoruz. Bu sene kuracağımız kadro Süper Lig'in iskeleti olacak. 2. Lig'de de 1. Lig'in iskeletini kurmuştuk. Kadromuzdaki 24 futbolcunun en az 14-15'i bu sene takımda kalacak. Bunun üzerine 5 yabancı ve yerli oyuncular transfer edeceğiz. Türkiye, Avrupa ve Latin Amerika karışık. Birçok oyuncu şu anda Samsunspor'a gelmek için haber gönderiyor. Artık biz seçici olmaya başladık. Transfer yapmak için transfer yapmıyoruz. Amacı ve hedefi olan bir takıma en iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var, ben 1 lira bile indirim istemedim"

Türkiye'de futbolcu alacakları konusunda borcu olmayan nadir kulüplerden biri olduklarının altını çizen Yıldırım, "Türkiye'de 8 aydır parasını alamayan oyuncular var. Samsunspor ise şimdiye kadar garanti paraların hepsini ödedi. Oyuncuların bütün maaşları ödendi. Maç oynanmadı, maaşlarını ödedim. Bütün kulüpler yüzde 15 ile 30 arasında indirim istedi. Ben futbolculardan 1 lira dahil indirim istemedim. Çünkü onlar bana verdikleri sözü tuttular. 'Bu takımı şampiyon yapacağız' dediler ve yaptılar. Pandemi gelmiş, maçlar oynanmıyor, takım gelirleri düşmüş. Bu olabilir, iş kazası. Ama futbolcular görevini yaptı. O zaman ben onlara haklarını vermek zorundaydım. Kuruşuna kadar bütün alacakları ödendi" şeklinde konuştu.

"Transfer yapmasak bile ligi 5'inci ile 10'uncu sıra arasında bitiririz"

Transfer yapmamaları dahilinde bile iyi bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hiçbir transfer yapmasam, elimizdeki kadroyla 1. Lig'i 5'inci ile 10'uncu sıra arasında bitiririz. Bu kadar iddialı söylüyorum. Güzel bir kadromuz var. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu, rakibimiz olan 17 takımın önünde olmamız gerekiyor anlamına geliyor. O zaman onlardan daha iyi takım kurmamız gerekiyor. O nedenle bugün Türkiye'de kampta olan tek takım Samsunspor'dur. Ligler daha yeni bitiyor. Play-off finalleri oynanıyor. Bazı takımlar transfer yapıyor. Ağustos ayında da kamplar başlayacak. Biz, 20 Temmuz'da 1. etap kampına girdik. Bayramdan sonra 2. dönem kampına girip son 1 ay da Samsun'da yeni sezona hazırlanacağız. Bizim, liglere ara verilen dönemdeki eksikliğimizi kapamamız lazım. Bizim rakiplerimiz TFF 1. Lig'de 34 maç, play-off ve hazırlık dönemi geçirdiler. Biz onların çok gerisindeyiz. O arayı da bu hazırlık dönemleri ile kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım konuşmasında ayrıca; kaleye ve sağ beke transfer yapmayacaklarını, 1 stoper, bir 6 numara orta saha, 2 sol bek, 1'i yabancı 2 forvet, yabancı kanat oyuncuları ve gerekli bölgelere transfer yapacaklarını ifade etti. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de 4-3-3 dizilişi ile oynamayı planladıklarını dile getiren Yıldırım, transferde de bonservissiz oyunculara değil, kaliteli oyunculara yöneldiklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Güncel
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat...
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Dünya
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
'Kimsesizlerin Annesi' olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti
"Kimsesizlerin Annesi" olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı
Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar İlhan Cihaner Pınar Gültekin Ahmet Davutoğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Bayram İntihar Antalya
Şu an buradasınız: Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 19:27:58. #1.15#
title