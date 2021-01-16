Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan, Kovid-19 aşısı olan taraftarların stada alınması çağrısı
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Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan, Kovid-19 aşısı olan taraftarların stada alınması çağrısı

16.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:04
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan, Kovid-19 aşısı olan taraftarların stada alınması çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılarak stadyumlara alınabileceğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılarak stadyumlara alınabileceğini söyledi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e, Kovid-19 aşısı olan taraftarların tribünlere alınması çağrısında bulundu.

Passolig kartı olan Süper Lig ve TFF 1. Lig takımı seyircilerinden maçlara düzenli giden yaklaşık 1 milyon kişinin acilen aşılanması ve liglerin ikinci yarısında maçların seyirciye açılmasını isteyen Yıldırım, "Yoksa bu işler gittikçe zorlaşacaktır. Bence çok geçmeden bu fikir Ankara'da masaya yatırılmalı. Bu işin sadece fikir babası bile olmak beni mutlu eder. Haydi TFF, bu konuda hep birlikte çözüm üretelim. Kulüpler Birliği olarak bizler hazırız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, maçların seyircilere açılmasının kulüpleri finansal bataktan kurtarmak için büyük destek olacağına işaret ederek, "Böylece Türkiye'de taşlar yerine oturur, insanların psikolojisi düzelir ve mutlu olurlar. Türkiye'de futbol hayattır, eve sığmaz ancak statlara sığar. Bu benim şahsi fikrim, çözüm teklifimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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