Samsunspor Bando Takımı kuruluyor
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Samsunspor Bando Takımı kuruluyor

Samsunspor Bando Takımı kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor tribünlerinde bu sezon bir ilk yaşanacak.

Samsunspor tribünlerinde bu sezon bir ilk yaşanacak. Tribünler artık bando takımı eşliğinde coşacak.

Samsunsporlu Aileler Derneği, bir süredir üzerinde çalıştığı 'Samsunspor Bando Takımı' projesini hayata geçiriyor. Batı Alt Aile Tribününde her maç yerini alacak olan bando takımına katılmak isteyenlerin, Samsunsporlu Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Bu sezon şampiyonluk yolunda 12. adam olarak takıma daha iyi katkı vermek için çalışmaların sürdüğünü belirten Samsunsporlu Aileler Derneği Başkanı Cüneyt Şenkal, "Pandemi nedeniyle geçen sezon takımımıza gerekli katkıyı verememiştik. Artık tribün hasretimiz bitti. Bu sezon biz taraftarlara çok iş düşüyor. Kulübümüze forma ve kombine alarak maddi desteğimizi vereceğiz. Bunun yanı sırada 12. adam görevimizi yapacağız. Bando ekibimizin enstrümanlarını aldık. Tribünlerimizi daha da coşturmak adına klarnet, saksafon, trompet, trambon, tuba, davul, zil, tenor horn çalabilen taraftarların bando takımına katılması bekliyoruz. Kısacası bu sezon tribünler coşacak, takımımız ise fırtınalar estirerek layık olduğu Süper Lig'e çıkacaktır" dedi. - SAMSUN

Samsunspor Bando Takımı kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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