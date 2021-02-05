Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un yardımcı antrenörü Aziz Gökhan Geylani, "Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum." dedi.

Geylani, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşma öncesi Samsunsporlu taraftarların meşale şovu ile kendilerini stada uğurlamasının futbolcuları mutlu ettiğini belirtti.

Taraftarların takımlarına bağlılığının bu maçın kazanılmasında ciddi bir motivasyon sağladığına işaret eden Geylani, şunları kaydetti:

"Royal Hastanesi Bandırmaspor, topladığı 27 puanın 15'ini son 6 haftada toplamıştı ve ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımıydı. Önde baskıyla başlayalım, savunma ve orta saha bloğu arasında fazla sayıda buluşma gerçekleştirelim ve bunun devamında da merkez ve kenar ataklarıyla sonuca gidelim diye düşünmüştük. Maça iyi başlayıp, golü de bulduk. Yine önde oynamaya devam ederken, korner sonrasında oyun 1-1'e geldi. İlk yarı 2 pozisyon verdik, bizim de 2-3 pozisyonumuz vardı. Maçın ikinci yarısını gayet iyi oynadık. Yakaladığımız 5-6 pozisyon var. İki topumuz direkten döndü. Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Bunda erken top çalmamızın da etkisi var. Bu maçtan 3 puanla ayrıldık."

Aziz Gökhan Geylani, 2 hafta üst üste deplasmanda oynayacaklarını, aynı oyun stratejisiyle 2 maçı da kazanmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Sözeri: "Bu yenilgi bizi demoralize etmeyecek"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedefi Süper Lig olan bir ekiple oynadıklarını aktardı.

Samsunspor'a oyun içinde çok pozisyon verdiklerini vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu:

"Son 7-8 haftada vermediğimiz kadar pozisyonu bir maça sığdırdık. Bu bizim açımızdan olumsuz bir tabloydu. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı, bunu kabul etmek lazım. Biz düşündüklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık. Buna rağmen girdiğimiz pozisyonlar var, bunları değerlendirebilsek buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik. Çok iyi oynamadığımız bir maçı kaybettik. Dolayısıyla bundan sonraki İstanbulspor maçına odaklanacağız. Bunlar bizi demoralize etmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün