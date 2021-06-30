Samsunspor, Arnavut futbolcu Esin Hakaj ile prensipte anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Esin Hakaj ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Arnavut futbolcu Esin Hakaj ile prensip anlaşmasına vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde Partizani forması giyen 24 yaşındaki Esin Hakaj ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Sol bek Hakaj'ın geçen sezon ligde 35 maçta forma giydiği ve 1 gol kaydettiği vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün