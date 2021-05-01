Samsunspor-Ankaraspor maçının ardından
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Samsunspor-Ankaraspor maçının ardından

Samsunspor-Ankaraspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankaraspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Güzel ve keyifli bir karşılaşma oldu.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankaraspor'u 3-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Güzel ve keyifli bir karşılaşma oldu." dedi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde aynı puandaki 3 takımın şampiyonluk yarışı verdiğini aktardı.

Hata yapan takımın puan olarak geriye düşeceğini ve Süper Lig'e çıkmak için play-off oynayacağına işaret eden Sağlam, "Bir taraftan maçımızı kazanırken rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekliyoruz. Biz, güzel futbol oynayarak maçı kazandık. Oyuncularımız ilk yarı istekliydi, ürettiler ve pozisyona girdiler. Ama maalesef skoru açacak pozisyona getiremedik maçı. İkinci yarıya gol yiyerek başlayınca sonrasında reaksiyon gösterdik. Pozisyonlar bulduk ikinci golü bulduk, sonrasında üçüncü golü bulduk. Güzel ve keyifli bir karşılaşma oldu. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Sağlam: "Adana Demirspor maçında skandal karar verildi"

Süper Lig'de Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde son hafta maçı ile şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Son hafta geriden gelip rakibimiz Fenerbahçe'nin kendi sahasında puan kaybetmesi ile herkesin mucize dediği şampiyonluğu Bursaspor'la kazandık. Aynı şeyin önümüzdeki hafta da olacağına yürekten inanıyorum. Yapmamız gereken iş yine kendi karşılaşmamızı kazanacağız. Rakiplerimizden biri puan kaybedecek buna inanıyorum. Allah bizim emeklerimizin karşılığını verecek ben buna yürekten inanıyorum. Bir taraftan kendi maçımız oynanırken diğer taraftan rakiplerimizin maçlarını takip ediyoruz. Bugün yine Türk futbolu adına çok üzücü bir gün yaşandı. Adana Demirspor maçında Türk futbol tarihine geçecek hakemlik adına bir skandal karar verildi. Bunu insanlar nasıl izah edecek bilemiyorum. Maçın gidişatını da etkileyen bir durumdaydı. Maalesef bunları görünce üzülüyoruz. Futbol sadece futbol olarak oynanırsa keyifli bir oyun. Ama farkı şekilde değerlendirilirse maalesef bu türlü sıkıntılar ortaya çıkıyor. Türk futbolu çok kan kaybetti, bunların önüne geçilmezse Türk futbolunun sonu yakındır."

Mehmet Ak: "Sonuna kadar mücadele ettik"

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak ise, geçen hafta ligden düşmelerinin kesinleştiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ligden düştükten sonra bu maçlara moral ve motivasyon açısından oyuncuları hazırlamak zor oluyor. Ama biz sonuna kadar mücadele ettik. İlk yarı 1-0 geriye düştük ama ikinci yarının hemen başında beraberlik golünü bulduk. Golü bulduğumuz andan itibaren daha cesur oynadık. Sonrasında 4 tane pozisyon gördük kalemizde ve 2-1 geriye düştük. Oyuncu değişiklikleri yaptık oyuna tutulmak için ama üçüncü golü yedikten sonra maçı çevirebilme konusunda elimizden geleni yaptık ama çokta istekli olamadık.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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