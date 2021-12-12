TFF 1. Lig'in 16. hattasında Samsunspor ile Ankaragücü, karşı karşıya gelecek. İki takım kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya az bir süre kala Sporseverler, karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor - Ankaragücü maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor - Ankaragücü maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor ve BeinMax1 kanallarında naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Samsunspor - Ankaragücü maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Kemal Elmas yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yakup Özhan görev alacak.

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