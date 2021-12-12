Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları erak ediyor. Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 16. hattasında Samsunspor ile Ankaragücü, karşı karşıya gelecek. İki takım kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya az bir süre kala Sporseverler, karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Samsunspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
Samsunspor - Ankaragücü maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak
Samsunspor - Ankaragücü maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor ve BeinMax1 kanallarında naklen yayınlanacak.
Samsunspor - Ankaragücü maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Kemal Elmas yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yakup Özhan görev alacak.
Haberler.com - Gündem