Samsunspor - Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Samsunspor - Ankaragücü maç sonucu!
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.. Futbolseverler, karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Maç sonucu merak ediliyor. Samsunspor - Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile Ankaragücü, karşı karşıya gelecek. İki takım kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya az bir süre kala Sporseverler, karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor.
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
TFF 1. Ligin 16. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Yılport Samsunspor rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Samsunspor puanını 25 yaparak liderle arasındaki puan farkını 5'e indirdi
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