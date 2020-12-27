Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ne yerleştiriliyor
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Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ne yerleştiriliyor

27.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:52
Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ne yerleştiriliyor

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler anısına projelendirilen Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ndeki yerine konuluyor.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler anısına projelendirilen Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ndeki yerine konuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, otobüsle Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesinin Havza ilçesinde geçirdiği kazada yaşamını yitirenler anısına Millet Bahçesi'ne yerleştirilmek üzere anıt projelendirildi.

Anıtla kazada hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın isimleri yaşatılacak.

Açılışı kazanın yıl dönümü 20 Ocak'ta yapılması planlanan anıtla ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter İlhan Bayram, Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş yakından takip ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kazanın, Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"20 Ocak 1989 tarihindeki kazanın üzerinden yıllar geçse de o gün hayatlarını kaybeden değerlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Millet Bahçesi içinde yer alacak şekilde projelendirilen Samsunspor Anıtı'nın önemli bir kısmı bugün çalışma arkadaşlarımız tarafından büyük bir titizlik ve gayretle yerine yerleştirildi.

Şehrin her yerinden görülecek anıt, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile de Samsun'un sembol alanlarından biri olacak."

Tabanda ve cephede beşgen formunda, 1919 santimetre yüksekliğe ve 320 metrekare oturum alanına sahip Samsunspor Anıtı, 9 betonarme fore kazık üzerine oturtularak taşıyıcı sisteminde betonarme ve çelik konstrüksiyon kompozit olarak kullanıldı.

Taşıyıcı sistemin üzerine paslanmaz çelikten, dış yüzeyi ayna formunda, çapı 3,30 metre olan küre monte edildi. Küre üzerinde top formunu yakalamak amacıyla paslanmaz çelikten 11 beşgen desen yerleştirilecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin bilgileri, anıtın 5 cephesindeki pirinç levhaların üzerinde yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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