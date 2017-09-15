Samsunspor-Altınordu Maçının Başlama Saati Değişti

TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Samsunspor-Altınordu maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.



Ligin 5. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Altınordu maçının 17.00 olan başlama saati 20.00 olarak değiştirildi.



İlk 4 haftada 5 puan toplayan Samsunspor averajla 10. durumda bulunurken, 1 puanı eksik Altınordu ise 4 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.