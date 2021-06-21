Samsunspor, Ali Ülgen ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Ali Ülgen'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Ali Ülgen'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankaraspor'da formaya giyen 21 yaşındaki Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Defans oyuncusu Ülgen, geçen sezon Ankaraspor'da 30 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün