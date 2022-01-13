Samsunspor, Fildişi Sahilli forvet Tallo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Macaristan 1. Ligi'nde Ujpest forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Tallo'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, Tallo'nun transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.