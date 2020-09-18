Samsunspor'a büyük destek
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Samsunspor'a büyük destek

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Av. Ali Alper Tüfekçi ve Av. Zafer Erdoğan, 300 bin TL değerindeki locayı satın alarak Samsun ekibine büyük destek verdi.

Samsunspor'a büyük destek
18.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:17

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Av. Ali Alper Tüfekçi ve Av. Zafer Erdoğan, 300 bin TL değerindeki locayı satın alarak Samsun ekibine büyük destek verdi.

Türkiye'nin en büyük icra hukuk bürolarından birinin kurucu avukatları olan Av. Ali Alper Tüfekçi ve Av. Zafer Erdoğan, 2020-2021 sezonunun ilk yarısı seyircisiz olarak oynanacak olmasına rağmen Yeni Samsun Stadyumu'nda bulunan 300 bin TL değerindeki locayı satın alarak kulübe destek oldu ve Samsunspor taraftarı tarafından büyük övgü topladı.Başkanlık görevini Yüksel Yıldırım'ın yürüttüğü Yılport Samsunspor, geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig'de şampiyonluk kazanarak bu sezon TFF 1'inci Lig'de oynama hakkı elde etmişti.


Kaynak: DHA

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