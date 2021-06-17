Samsunspor 5. transferi kaleye yaptı
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Samsunspor 5. transferi kaleye yaptı

Samsunspor 5. transferi kaleye yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun 5. transferini kaleci Alp Tutar'ı renklerine bağlayarak yaptı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun 5. transferini kaleci Alp Tutar'ı renklerine bağlayarak yaptı.

Yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Samsunspor, bir bir transferleri açıklamaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu hala çözemeyen kırmızı-beyazlılar son olarak Kırklarelispor takımında forma giyen kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samsunspor Resmi İnternet Sitesi'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kırklarelispor takımında forma giyen kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon Adana Demirspor'dan Hasan Kılıç, FK Partizani'den Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan Hüseyin Öztürk ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Brahim Darri'yi kadrosuna katmıştı. Alp Tutar, Samsunspor'un 5. transferi oldu.

Alp Tutar geçen sezon TFF 2. Lig'de Eyüpspor forması ile ligde 2, Kırklarelispor ile de 8 lig maçına çıkarken, geçen sezon toplamda 10 kez forma giydi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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