HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Samsunspor 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor, Haber

Samsunspor 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ara verilen antrenmanlara 4 Mayıs tarihinde başlayacaklarını duyurdu.

25.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:52
Samsunspor 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ara verilen antrenmanlara 4 Mayıs tarihinde başlayacaklarını duyurdu.

Kırmızı beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız COVID-19 salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Nuri Asan Tesisleri'mizde yeniden başlayacaktır. 4 Mayıs'ta tesislerimizde hazır bulunacak oyuncu, teknik ekip ve personelimize gerekli testler yapılacak olup, test sonuçlarının ardından oyuncular gruplar halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla idmanlara başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman Spor
Krize sebep olan Obi Mikel, Trabzon'dan ayrıldığına bin pişman
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü Spor
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü
Süper Lig tarihinin en genç golcüsüne teklif geldi Spor
Süper Lig tarihinin en genç golcüsüne teklif geldi
Şampiyon kadroyu tulumlarına işleyen görevliler, sosyal medyayı yıktı Spor
Şampiyon kadroyu tulumlarına işleyen görevliler, sosyal medyayı yıktı
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi Spor
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi Spor
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Berat Albayrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Aslı Enver Fettah Can Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Mauricio Isla Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Samsunspor 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 20:28:18. #1.15#
title