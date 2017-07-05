Samsunspor, 3 Bin Rakımda Kamp Yapıyor

YUNUS OKUR - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, yaklaşık 3 bin rakımda yaptığı kampta güç depoluyor.



Karadeniz ekibinin yeni transferlerinin de yer aldığı kampta, mevcut kadronun olabildiğince güç kazanmasını hedefleyen teknik heyet, eksiklikler tamamlandıktan sonra yapılacak taktik çalışmalarla takımı yeni sezona hazırlamayı planlıyor.



Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un, Palandöken Dağı eteklerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı tesislerin sezon öncesi hazırlıkları için ideal bir kamp merkezi olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



"Yüksek rakım nedeniyle Erzurum'u tercih ettik"



Erzurum'da, özellikle yüksek rakım sayesinde takımının sezon öncesi güç kazanması için çok uygun koşullar bulunduğunu belirten Özalan, şunları kaydetti:



"Erzurum'u tercih etmemizin nedeni, rakımının çok yüksek olması. Yükleme antrenmanları, sezon içerisinde futbolculara çok büyük fayda sağlıyor. Bu güzel şehrimizde kamp yapmaktan son derece mutluyuz. Burada çok güzel tesisleşme olmuş. Oteller, sahalar çok güzel. Bu, ülkemiz için çok sevindirici. Erzurum'u Türk futboluna, sporuna yaptığı katkılardan dolayı kutlarız."



Yeni transfer müjdesi



Özalan, öncelikli hedeflerinin Samsun'u spor ruhuna yakışır şekilde temsil etmek olduğunu aktararak, "Yeni kurulan bir kadromuz var. Transferlerimiz olacak. Konuştuklarımız ve konuşma aşamasında olanlar var. Ancak biz her şeye rağmen mevcut sporcu arkadaşlarımızla programladığımız antrenman sürecini yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni transferlerin yapılacağı müjdesini veren Alpay Özalan, "Takıma çok arkadaşımız katılacak. Genç arkadaşlarımız da var. Sezona en iyi şekilde hazırlanmak için gereken her türlü çalışmayı burada yapıyoruz. Samsunspor taraftarının bu takımdan neler beklediğinin çok doğru şekilde farkındayız. O yüzden onların isteklerine karşılık verebilmek için çok sıkı şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.