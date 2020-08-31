Samsunspor, 1922 Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ligin yeni ekibi Samsunspor, 1922 Konyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ligin yeni ekibi Samsunspor, 1922 Konyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Samsunspor lig öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor ile yaptığı hazırlık maçından 2-1 galip ayrılan takım bu kez gözüne 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor takımını kestirdi. İki takım 3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 18.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. - SAMSUN Kaynak: İHA