Samsunport Limanı'nda geminin ambarına düşen şahıs ağır yaralandı

02.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:40

Samsunport Limanı'nda geminin ambarına düşen bir kişi ağır yaralandı.



Olay, Samsunport Limanı'nda bulunan yabancı bandıralı bir yük gemisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geminin ambarına düşen Bayram M. ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kurtarma Timi tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Bayram M. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Bayram M. hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA