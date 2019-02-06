Samsunluların Tercihi İstanbul, Samsun'u Tercih Edenler Ordulu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2018 sonuçlarına göre, Samsunluların en fazla tercih ettiği il 422 bin 629 kişi ile İstanbul olurken, Samsun'da en fazla 46 bin 588 kişi ile Orduluların yaşadığı açıklandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 sonuçlarından, "Samsun nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri" ve "Samsun'da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu" konularında bir çalışma yaptı.

Türkiye'deki Samsunlu sayısı 1 milyon 959 bin 890 oldu

ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşayan Samsunlu sayısı 2017 yılında 1 milyon 941 bin 478 kişi iken, 2018 yılında 18 bin 412 kişi artarak 1 milyon 959 bin 890 kişi oldu. Samsun nüfusuna kayıtlı olan 1 milyon 959 bin 890 kişinin, yüzde 54,4'ünü (1 milyon 066 bin 180 kişi) olduğu tespit edildi.

Her 100 Samsunludan 22'si İstanbul'da

Samsunluların (Samsun nüfusuna kayıtlı olanların) çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih etliği ilk beş il sırasıyla; İstanbul (422 bin 629 kişi), Bursa (87 bin 347 kişi), Ankara (81 bin 191 kişi), Tekirdağ (44 bin 836 kişi) ve Kocaeli (42 bin 319 kişi) illeri oldu. Buna göre yaklaşık her 100 Samsunludan 22'si İstanbul'da, 4'ü Bursa'da yaşıyor. Samsunluların ikamet etmek için en az tercih ettiği İller veya en az Samsunlunun yaşadığı 5 il sırasıyla; Kilis (171 kişi), Karaman (242 kişi), Adıyaman (275 kişi), Osmaniye (299 kişi) ve Ardahan (309 kişi) illeri oldu. Ayrıca komşu illerden Amasya'da 17 bin 898, Ordu'da 13 bin 043, Tokat'ta 4 bin 493, Çorum'da 4 bin 57 Samsunlu yaşıyor.

12 bin 801 kişi arttı

Samsun'da ikamet edenlerin hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu yani Samsun'da yaşayanların hemşehri profili de belirlendi. Buna göre 2018 yılında Samsun'da yaşayan(yabancılar hariç) 1 milyon 306 bin 536 kişinin (1 milyon 66 bin 180 kişi) Samsun il nüfusuna; yüzde 18,4'ü (240 bin 356 kişi) ise diğer 80 ilin nüfusuna kayıtlı. Samsun'da yaşayan Samsunlu sayısı 2017 yılında 1 milyon 53 bin 379 kişi iken, 2018 yılında 12 bin 801 kişi artarak 1 milyon 66 bin 180 kişi oldu.

En fazla Ordulu

2018 yılında Samsun'da ikamet eden nüfusun, Samsun hariç en fazla nüfusa kayıtlı olduğu ilk beş il sırasıyla; 46 bin 588 kişi ile Ordu, 39 bin 344 kişi ile Trabzon, 15 bin 88 kişi ile Amasya, 12 bin 986 kişi ile Giresun ve 12 bin 046 kişi ile Tokat oldu. İkamet için Samsun'u en az tercih edenler (ilk beş il) sırasıyla; Hakkari (84 kişi), Yalova (137 kişi), Tunceli (196 kişi), Şırnak (206 kişi) ve Bilecik (221 kişi) illerinin nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlar olarak tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA