Samsunlulara 2 Bin Fidan Dağıtıldı

SAMSUN Orman Fidanlık Müdürlüğü'nce 'Fidan dik, orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla 2 bin 19 fidan, halka ücretsiz dağıtıldı.

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından 'Fidan dik, orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Alışveriş merkezinde kurulan stantta mazı, defne, oya, erguvan, mavi serviden oluşan 2 bin 19 fidan, kent sakinlerine ücretsiz dağıtıldı. Fidan dağıtımıyla ilgili bilgi veren Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza fidan dağıtarak, yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girmelerini amaçlıyoruz. Her yıl sonunda bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Amacımız, yeni nesillere doğanın önemini vurgulamak" dedi.

Fidanlık Müdürlüğü olarak yılda 5 milyon fidan ürettiklerini kaydeden Ulukan, "5 milyon fidanın 3 milyonu ağaçlandırma alanlarına, 2 milyonu ise vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Fidanlık Müdürlüğü olarak ibreli ve yapraklı fidan üretiminin yanında tıbbi ve aromatik bitki üretimi, yani kekik, nane, lavanta, lavantin gibi peyzaj çalışmalarına yönelik süs bitkisi, yabanıl meyve yani kuşburnu, badem, iğde, kızılcık üretimi yapılmaktadır. Özellikle vatandaşlarımız fidanlık müdürlüğümüze gelerek, hem çalışmalarımızı hem de fidanlarımızı görme imkanına sahipler" diye konuştu.

- Samsun

Kaynak: DHA