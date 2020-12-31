Samsunlular yılın son gününde sahilde güneşli havanın tadını çıkardı
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Samsunlular yılın son gününde sahilde güneşli havanın tadını çıkardı

31.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:10
Samsunlular yılın son gününde sahilde güneşli havanın tadını çıkardı

Samsun'da yılın son gününde güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi.

Samsun'da yılın son gününde güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum sahilinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Yürüyüş yapan, bisiklet süren kişiler kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi.

Çobanlı iskelesinde bazıları balık tutarken bir kişi ise sahilde yağlı boya resim yaptı.

İnsanların maske kuralına uydukları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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