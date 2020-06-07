Samsunlular uzun bir süreden sonra pazar gününü dışarıda değerlendirdi Samsun'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle büyükşehirlerde 10 Nisan'dan beri uygulanan hafta sonları sokağa çıkma yasağının, normalleşme sürecinin ardından kaldırılmasıyla uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıktı.

Samsun'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle büyükşehirlerde 10 Nisan'dan beri uygulanan hafta sonları sokağa çıkma yasağının, normalleşme sürecinin ardından kaldırılmasıyla uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıktı.

Uzun süreden sonra pazar günü dışarı çıkan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek aileleri ile birlikte kentteki park ve mesire alanlarına gitme imkanı buldu. Vatandaşlar, açık havanın tadını çıkardı.

Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum Sahili'nde piknik ve yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında ve yeşillik alanlarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde denize girdi.

Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşların genellikle maske taktığı görüldü.

Atatürk ile 100. Yıl bulvarları, İstiklal Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanı ve Saathane Meydanı'nda da insan ve araç yoğunluğu görüldü.

Kaynak: AA