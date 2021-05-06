Samsunlular kısıtlamaya rağmen Hıdırellez için gün doğumunda sahile gitti

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulanmasına rağmen Hıdırellez için Samsun'da gün doğumunda sahilde toplananlar, dileklerini kumlara yazdı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulanmasına rağmen Hıdırellez için Samsun'da gün doğumunda sahilde toplananlar, dileklerini kumlara yazdı.

Hızır ile İlyas peygamberlerin yılda bir kez buluştukları gün olduğu sayılan ve dileklerin kabul olduğuna inanılan Hıdırellez nedeniyle Atakum ilçesinde vatandaşlar gece saat 04.00'ten itibaren sahile gelmeye başladı ve gün doğumunu bekledi.

Gün doğumunda sahile toplananlar, "Her şeyin başı sağlık" diyerek dileklerini kumun üzerine yazarken, para, evlilik, ev, araba gibi istekler de kuma kazındı.

Sahile gelenlerin bir kısmı dua ederken bazıları da dileklerini yazdığı kağıtları denize attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız