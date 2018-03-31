Samsunlular Hafta Sonuna Hayvan Kokusu ile Uyandı

Brezilya'dan ithal edilen büyükbaş hayvanların yüklü olduğu gemi Samsun Limanı'na yanaşınca şehri kötü kokular kapladı.

Brezilya'dan ithal edilen 4 bin 550 büyükbaş hayvan, gemiyle Samsun'a getirildi. Samsun Limanı Sanayi Rıhtımı'na yanaşan Zad Elkhır isimli gemiden etrafa kötü kokular yayıldı. Özellikle şehir merkezinde hissedilen kokudan vatandaşlar rahatsız oldu. Liman Başkanlığından edinilen bilgiye göre damızlık besi hayvanlarından 3 bin 300'ünün Samsun'da kalacağı, bin 250'sinin ise Kırşehir'e götürüleceği belirtildi. Hayvanların bir gün içinde gemiden indirileceği öğrenildi. - SAMSUN