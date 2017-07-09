Samsunlular Gölcük'te Buluştu

Gölcük Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından kaynaşma toplantısı düzenlendi.



Gölcük Samsunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Reşat Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, Gölcük'te derneklerinin desteğinde çok amaçlı spor kulübünü kurmaya karar verdiklerini söyledi.



Her ne kadar dernek destekli olsa da bağımsız bir spor kulübü olacağını ifade eden Akın, şöyle konuştu:



"Kurulacak kulübümüz tüm spor faaliyetler içeriklidir. Gençlerimizin boş zamanlarını sporla değerlendirmesi ve dernek içerisinde daha aktif görev yapacaklarına gönülden inanıyorum. Bu çalışma bizim için çok önemli. Yine bu kapsamda dernek yönetim kurulu olarak aldığımız karar ise aylık kaynaşma kahvaltımız artık geleneksel olarak her ayın ilk haftasında düzenli olarak gerçekleşecektir. Birçok etkinliklerimiz ise karar aşamasında. Bu kararı aldıktan sonra sizlerle paylaşacağız."