Samsunlular erken okunan ezanda oruçlarını bozmamış
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Samsunlular erken okunan ezanda oruçlarını bozmamış

Samsunlular erken okunan ezanda oruçlarını bozmamış
04.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:44

SAMSUN'da cami hoparlörlerinden dün akşam ezanı 1 saat erken okundu ancak hatayı fark eden vatandaşlar oruçlarını bozmadı.

SAMSUN'da cami hoparlörlerinden dün akşam ezanı 1 saat erken okundu ancak hatayı fark eden vatandaşlar oruçlarını bozmadı. Hatayı fark eden çoğu vatandaş polise ihbarda bulunurken, cami yakınında oturanlardan bazılarının ise "Hocam daha pilavı yapmadım" diyerek espri yaptığı öğrenildi. 

Samsun'da dün saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı. 

MÜFTÜLÜKTEN ÖZÜR Müftülük tarafından yapılan açıklamada ; "03.05.2020 pazar günü İlkadım İlçe Müftülüğümüze bağlı Büyük Camii'nde görevli Müezzin Kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi. 'ORUCUMUZU BOZMADIK'Samsunluların bugünkü gündemini de erken okunan akşam ezanı oluşturdu. Ömer Faruk Esin, erken okunan akşam ezanını duyunca şaşırdıklarını söyleyerek "Emekli polis olduğum için hemen 155'i aradım. Ezan okunurken merkezi sistem olduğu için bir hata olduğunu düşündüm ve haber vermek istedim. Orucumuzu bozmadık. Zaten aklıselim olan orucunu bozmazdı.  2,3 dakika önce okunsaydı insanlar şaşırabilirdi oruçlarını bozabilirlerdi ancak yaklaşık 1 saat önce olduğu için insanlar hata olduğunu anlayıp oruçlarını bozmadı. Olabilir insanlıktır hata olmuş olabilir" dedi.'HOCAM DAHA PİLAVI YAPMADIM' ESPRİSİ YAPILDIOrhan Kol, erken okunan ezan sesini duyunca hemen cama çıkıp dışarı baktıklarını söyleyerek "Cami yakınımızdaydı hocayı uyarmak için camiye gitmeyi düşündük. Hatta bir komşum pencereye çıkıp karşımızda cami olduğu için 'Hocam daha pilavı yapmadım' diye seslendi, espri bile yaptı. Anladık bir yanlışlık oldu orucumuzu bozmadık. Komşularımla konuştuk kimse orucunu bozmadı. Zaten camiden hocamız anons yaptı insanları uyardı" diye konuştu.'ŞAŞTIK KALDIK'Mustafa Oğuz Aydın, camiden ezan sesini duyunca bir anda şaşkınlık yaşadıklarını belirterek "Annem de babam de bir ahda şaştık kaldık. Hoca erken okudu ezanı diye konuştuk. Çünkü iftar vaktine 1 saat vardı hiçbirimiz orucumuzu bozmadık" diye konuştu.Hacer Bilginoğlu ise erken okunan ezanı duyunca şok olduğunu dile getirerek "Tam dışarı baktım sonra hoca camiden anons yaptı hata olduğunu söyledi. Orucumuzu bozmadık çünkü daha bir saat vardı. ya hoca şaşırdı ya da bir çocuk yaptı diye düşündük. Kimse orucunu bozmadı" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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