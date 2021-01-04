Samsunlular 80 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havanın tadını çıkardı
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Samsunlular 80 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havanın tadını çıkardı

04.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:49
Samsunlular 80 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli havanın tadını çıkardı

Samsun'da kısıtlamanın ardından güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi.

Samsun'da kısıtlamanın ardından güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi.

Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü kentin belli kesimlerinde yoğunluk yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hava sıcaklığının 17 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum sahilinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Yürüyüş yapan, bisiklet süren kişiler kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi.

Halk ve Çobanlı iskelesinde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken ebeveynleriyle parklara gelen çocuklar aranın ardından dışarıya çıkarak doyasıya eğlendi.

Vatandaşların maske kuralına uydukları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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