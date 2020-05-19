Samsunlular 19 Mayıs coşkusunu balkonlarda yaşadı
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Samsunlular 19 Mayıs coşkusunu balkonlarda yaşadı

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan vatandaşlara, bayram coşkusu yaşatmak için kutlama programı düzenlendi.

Samsunlular 19 Mayıs coşkusunu balkonlarda yaşadı
19.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:12

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan vatandaşlara, bayram coşkusu yaşatmak için kutlama programı düzenlendi.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte üstü açık otobüs ve vosvosların bulunduğu konvoyla şehir turu atılarak, kutlama yapıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, otobüsten "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı eşliğinde, balkonlara çıkan vatandaşları selamladı.

Evlerini ve balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar da alkışlarla konvoya destek verdi.

Konvoyda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobilin benzeri de yer aldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı şehir turu yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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