Samsunlu Velilerden Afrin'deki Mehmetçiğe Destek

SAMSUN (İHA) – Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Samsunlu öğrenci velilerinden de destek geldi.

Atakum ilçesinde bulunan Atakent İlkokulu 3-C sınıfı velileri tarafından Afrin'de görevli Mehmetçikler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile öğretmen, veli ve öğrenciler, vatan mücadelesinde askerlerin yanında olduğunu göstermek, milletiyle ordusunun birlik olduğunu göstermek niyetiyle, askerlere göndermek üzere kişisel temizlik malzemeleri toplayıp, Atakum Belediyesi işbirliği ile kargoyla Mehmetçiklere gönderdi.

Kolileri Afrin'e yollayarak askerlerin yanlarında olduklarını vurgulayan Atakent İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler, veliler ve eğitimciler, Mehmetçiklere selam göndermeyi de ihmal etmedi. - SAMSUN