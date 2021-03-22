Samsunlu uçurtma sörfçüleri fidan dikimi yaptı
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Samsunlu uçurtma sörfçüleri fidan dikimi yaptı

22.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:50
Samsunlu uçurtma sörfçüleri fidan dikimi yaptı

Samsun'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma sörfü (kitesurf) sporcuları fidan dikti.

Samsun'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma sörfü (kitesurf) sporcuları fidan dikti.

Orman Haftası dolayısıyla fidan kampanyası başlatan Samsunlu kitesurf sporcuları Alanlı Mahallesi'nde 45 fidanı toprakla buluşturdu.

Samsun Kitesurf Grup Başkanı Pınar Öner, AA muhabirine, fidan dikiminin hayati öneme sahip olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebi ile oksijene daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Öner, "Ağaçlar havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlayarak havanın temizlenmesine yardımcı olur. Endüstriyel alandaki kereste ihtiyacı ormanlarımızdan sağlanır. Ormanlar yaban ve av hayvanlarına ev sahipliği yaparak onlara barınma alanı olur. Güzel havalarda ailece piknik yapmak için ormanlara gideriz ve ruhumuzu dinlendiririz." dedi.

Ülkede her yıl yüzlerce hektar ormanın yangınlar veya beşeri faktörlerle yok olduğuna işaret eden Öner, "Ormanlarımızı koruyarak onların daha da artması için mücadele etmeliyiz. Çünkü çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras ormanlarımızdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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