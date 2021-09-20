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Samsunlu tekvandoculardan 6 madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunlu tekvandoculardan 6 madalya

İstanbul'da yapılan 6.Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda Samsunlu sporcular 6 madalya kazandı.

İstanbul'da yapılan 6.Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda Samsunlu sporcular 6 madalya kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları katıldıkları turnuvada önemli bir başarıya imza attı. 1400 sporcunun yer aldığı turnuvada dereceye giren sporcular, 2022 yılında yapılacak Ümitler ( U21 ) Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı da elde etti.

Tatamide rakipleriyle karşılaşan Enes Kaplan 55 kiloda birinci, 48 kiloda Selim Gür, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz ve 44 kiloda Tuvanna Nazlı Kesgin, ikincilik madalyası kazanan isimler oldu. Aynı şampiyonada 52 kiloda Elif Sudem Dülger ve 48 kiloda Mehmet Efe Kaya da üçüncülük madalyası kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "6.Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda derece elde eden sporcularımızı kutluyoruz. Spora verdiğimiz desteğin karşılığını madalyalar ile almak mutluluk verici. Gençlerimizle beraber gelecek güzel günlere yelken açıyoruz. Emekleri için antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Samsunlu tekvandoculardan 6 madalya

Samsunlu tekvandoculardan 6 madalya

Samsunlu tekvandoculardan 6 madalya

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